Passaporto vaccinale in Sardegna: cos'è e come funziona, le prospettive in Europa (Di martedì 9 marzo 2021) La Sardegna chiude i battenti ai non-vaccinati: zona bianca dal 28 febbraio 2021, l'isola si prepara a difendere i suoi confini dai pericolosi flussi turistici introducendo la tanto discussa misura del Passaporto vaccinale. Lo ha stabilito l'ordinanza firmata nella giornata dell'8 marzo dal Governatore della Regione Christian Solinas. Dunque, a partire dall'8 marzo e, per il momento, fino al 24 dello stesso mese chi ha intenzione di approdare via nave o aereo in Sardegna deve obbligatoriamente essere vaccinato ed esibire certificato di avvenuta somministrazione. Niente paura, esiste un'alternativa: per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-Covid sarà obbligatorio il possesso di un tampone molecolare o di un test rapido.

