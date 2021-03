Partite Iva domani a Roma primo sciopero nazionale (Di martedì 9 marzo 2021) – Ad un anno dal lockdown che ha messo in ginocchio il Paese, le Partite Iva italiane scendono in piazza con il primo storico sciopero che si terrà domani 10 marzo dalle ore 10 a Roma a Piazza del Popolo. Un’iniziativa promossa dall’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi raccoglie sui social oltre 450mila iscritti, alla quale hanno aderito, fra le altre, le associazioni Apit, Pin, Movimento Impresa, Italia che Lavora, Robby Giusti Associazione nazionale Dj, Aias, Aisp, Rete P.Iva, Mio, Conflavoro, Confsal, Fipe/Silb. In piazza i promotori dell’iniziativa chiederanno l’apertura immediata di un tavolo di concertazione dove affrontare due aspetti principali: lo stato di emergenza sociale e piano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) – Ad un anno dal lockdown che ha messo in ginocchio il Paese, leIva italiane scendono in piazza con ilstoricoche si terrà10 marzo dalle ore 10 aa Piazza del Popolo. Un’iniziativa promossa dall’associazioneIva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi raccoglie sui social oltre 450mila iscritti, alla quale hanno aderito, fra le altre, le associazioni Apit, Pin, Movimento Impresa, Italia che Lavora, Robby Giusti AssociazioneDj, Aias, Aisp, Rete P.Iva, Mio, Conflavoro, Confsal, Fipe/Silb. In piazza i promotori dell’iniziativa chiederanno l’apertura immediata di un tavolo di concertazione dove affrontare due aspetti principali: lo stato di emergenza sociale e piano ...

