Parigi-Nizza 2021 | terza tappa oggi in tv | orario e diretta streaming

(Di martedì 9 marzo 2021) Laprosegue martedì 9 marzo con la, l’attesa cronometro individuale di 14,4 km con partenza e arrivo a Gien. Una frazione destinata a cambiare la classifica generale, che dopo due tappe vede l’australiano Michael Matthews davanti a tutti. L’uomo da battere dovrebbe essere ovviamente Primoz Roglic, grande specialista delle prove contro il tempo e staccato di 14? dalla vetta della generale. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla prima partenza, così da non farvi perdere assolutamente nulla. ORARI E TV – Lasarà trasmessa intv da RaiSport ed Eurosport a partire dalle ore 14:15, oltre che insu RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Il primo corridore a ...

Stesso spartito, diverso il maestro: la volata che chiude anche la seconda tappa della Parigi-Nizza è dell'olandese Cees Bol, 25 anni, al quarto successo in tre stagioni da pro, il più prestigioso. Sul traguardo di Amilly, Bol sfrutta il lavoro dei compagni dell'ex iridato Pedersen, ... Volata vincente di Cees Bol (in 4h27'59"), nella 2/a tappa della Parigi-Nizza. Il corridore olandese si è aggiudicato la Oinville sur Montcient - Amilly, lunga 188 chilometri, bruciando il danese Mats Pedersen, secondo, e l'australiano Michael Matthews, che si è ...