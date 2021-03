Parigi-Nizza 2021, la classifica aggiornata dopo la terza tappa: Bissegger nuovo leader (Di martedì 9 marzo 2021) Stefan Bissegger è la maglia gialla della Parigi-Nizza 2021 dopo la terza tappa. Al termine della cronometro da Gien a Gien di 14.4 km è mutata come prevedibile la classifica generale, che vi proponiamo di seguito. La corsa del sole, una delle classiche corse a tappe di inizio stagione, vede i big entrare in scena, ma a vincere questa frazione nella corsa contro il tempo è Bissegger che si prende anche la leadership della classifica generale. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA terza tappa RIVIVI IL LIVE DELLA terza tappa L’ALBO D’ORO STARTLIST E FAVORITI L’ANALISI DEL PERCORSO COME SEGUIRE LA CORSA IN TV LA classifica ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Stefanè la maglia gialla dellala. Al termine della cronometro da Gien a Gien di 14.4 km è mutata come prevedibile lagenerale, che vi proponiamo di seguito. La corsa del sole, una delle classiche corse a tappe di inizio stagione, vede i big entrare in scena, ma a vincere questa frazione nella corsa contro il tempo èche si prende anche laship dellagenerale. L’ORDINE DI ARRIVO DELLARIVIVI IL LIVE DELLAL’ALBO D’ORO STARTLIST E FAVORITI L’ANALISI DEL PERCORSO COME SEGUIRE LA CORSA IN TV LA...

