Pallavolista resta incinta | il club la cita per danni e non le paga lo stipendio

AGI - "Una donna se rimane incinta non può conferire un danno a nessuno e non deve risarcire nessuno per questo. L'unico danno lo abbiamo avuto io e il mio compagno per la nostra perdita, e tutto il resto è noia e bassezza d'animo". Con questo messaggio su Facebook, la Pallavolista Lara Lugli (giocatrice con lunghi trascorsi in Serie A tra Ravenna, Soliera, Mazzano, Firenze, Sassuolo e Casalmaggiore e tuttora in attività) denuncia il contenzioso legale che la vede protagonista con il club in cui militava nel campionato di B1 2018/2019 a Pordenone. "Rimango incinta e il 10 marzo comunico alla società il mio stato e si risolve il contratto" spiega la giocatrice su Facebook, rendendo noto che, purtroppo, il mese successivo ha perso il bambino a causa di un aborto spontaneo.

