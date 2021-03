Pallavolista incinta, la società Volley Pordenone la cita per danni: «Ha nascosto le sue intenzioni» (Di martedì 9 marzo 2021) citata per danni per non avere comunicato di essere incinta. Proprio così. È la disavventura, per usare un eufemismo, accaduta Lara Lugli, Pallavolista della Volley Pordenone (ora Maniago Pordenone) A due anni dalla comunicazione della gravidanza alla società, che ha causato la rescissione del contratto, la società le manda citazione per danni. Pallavolista incinta, la società la cita per danni È la stessa schiacciatrice di Carpi, provincia di Modena, a raccontare la vicenda, proprio l’8 marzo. Giornata in cui si celebrano i diritti delle donne. I fatti risalgono al campionato 2018/2019, quando Lara giocava nella ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021)ta perper non avere comunicato di essere. Proprio così. È la disavventura, per usare un eufemismo, accaduta Lara Lugli,della(ora Maniago) A due anni dalla comunicazione della gravidanza alla, che ha causato la rescissione del contratto, lale mandazione per, lalaperÈ la stessa schiacciatrice di Carpi, provincia di Modena, a raccontare la vicenda, proprio l’8 marzo. Giornata in cui si celebrano i diritti delle donne. I fatti risalgono al campionato 2018/2019, quando Lara giocava nella ...

Advertising

lauraboldrini : Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere r… - MediasetTgcom24 : Pallavolista incinta citata per danni dalla società, 'chiamati' Draghi e Malagò #pallavolista… - fattoquotidiano : L’ex pallavolista Lara Lugli denuncia: rimasta incinta e senza stipendio, il club ha chiesto i danni perché “non av… - iosonolacora : RT @JetLagEconomist: Che storia triste! Quando pensi che non si può andare oltre il medioevo spunta il dinosauro salutando. - Piazzino21 : RT @lauraboldrini: Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere rimast… -