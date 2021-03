Pallavolista incinta citata per danni dalla società, 'chiamati' Draghi e Malagò (Di martedì 9 marzo 2021) Laura Lugli, classe 1980, ha denunciato su Facebook quanto le è accaduto: rimane incinta , comunica la gravidanza alla società, il contratto viene rescisso ma dopo due anni la stessa società le manda ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Laura Lugli, classe 1980, ha denunciato su Facebook quanto le è accaduto: rimane, comunica la gravidanza alla, il contratto viene rescisso ma dopo due anni la stessale manda ...

Advertising

lauraboldrini : Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere r… - MediasetTgcom24 : Pallavolista incinta citata per danni dalla società, 'chiamati' Draghi e Malagò #pallavolista… - UnioneSarda : La pallavolista #LaraLugli resta incinta, il club la cita per danni - toninospinelli : RT @janavel7: Tanti saluti dal medioevo italiano (Pordenone). 'La pallavolista è incinta, il club la cita per danni: «Persi punti e soldi d… - Valu_91 : RT @lauraboldrini: Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere rimast… -