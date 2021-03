Pallamano, Italia in Bielorussia per provare a fare la storia. In palio la qualificazione agli Europei 2022 (Di martedì 9 marzo 2021) Per la Nazionale Italiana di Pallamano maschile è il momento della verità. Le qualificazioni agli Europei del 2022 sono entrate nel vivo, e dopo lo splendido successo contro la Lettonia al centro federale di Chieti, gli azzurri cercheranno punti preziosi a Minsk, nella giornata di domani alle ore 17.00, in casa della Bielorussia, in quello che è a tutti gli effetti il match più importante del calendario. Con un successo, gli azzurri ipotecherebbero il terzo posto (al netto di improbabili successi della Lettonia contro la Norvegia), aumentando notevolmente le possibilità di una storica qualificazione alla fase finale, in attesa del ritorno del prossimo 29 aprile, l’ultima spiaggia per alimentare il sogno. Certamente non sarà facile, poichè anche la ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Per la Nazionalena dimaschile è il momento della verità. Le qualificazionidelsono entrate nel vivo, e dopo lo splendido successo contro la Lettonia al centro federale di Chieti, gli azzurri cercheranno punti preziosi a Minsk, nella giornata di domani alle ore 17.00, in casa della, in quello che è a tutti gli effetti il match più importante del calendario. Con un successo, gli azzurri ipotecherebbero il terzo posto (al netto di improbabili successi della Lettonia contro la Norvegia), aumentando notevolmente le possibilità di una storicaalla fase finale, in attesa del ritorno del prossimo 29 aprile, l’ultima spiaggia per alimentare il sogno. Certamente non sarà facile, poichè anche la ...

