Palermo, non solo Lucca: da Peretti a Silipo, il club rosanero mette gli under in… vetrina (Di martedì 9 marzo 2021) "Da Peretti a Silipo, gli under in... vetrina".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle scelte di Giacomo Filippi. Nella seconda parte della stagione, il tecnico ha deciso di gettare nella mischia i propri under. Contro la Juve Stabia, ad eccezione di Doda, fermo ai box, lo storico vice di Roberto Boscaglia ha schierato tutti i nati dal 2000 in poi: Peretti, Silipo e Lucca, che per la prima volta hanno giocato insieme dal primo minuto.L'unica volta in cui Boscaglia aveva scelto di affidarsi a così tanti under risale al girone d'andata, in occasione della partita casalinga contro l'Avellino. In campo, in quel caso, sono scesi Peretti, Doda e Lucca. Tutti ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) "Da, gliin...".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle scelte di Giacomo Filippi. Nella seconda parte della stagione, il tecnico ha deciso di gettare nella mischia i propri. Contro la Juve Stabia, ad eccezione di Doda, fermo ai box, lo storico vice di Roberto Boscaglia ha schierato tutti i nati dal 2000 in poi:, che per la prima volta hanno giocato insieme dal primo minuto.L'unica volta in cui Boscaglia aveva scelto di affidarsi a così tantirisale al girone d'andata, in occasione della partita casalinga contro l'Avellino. In campo, in quel caso, sono scesi, Doda e. Tutti ...

Advertising

matteosalvinimi : Non ho parole: triste e indegno, un abbraccio di solidarietà a questa famiglia. Ma il sindaco di Palermo (quello ch… - WiAnselmo : #Palermo, non solo Lucca: da Peretti a Silipo, il club rosanero mette gli under in... vetrina - Mediagol : #Palermo, non solo Lucca: da Peretti a Silipo, il club rosanero mette gli under in... vetrina - FabioDiSomma98 : @4n1mo51t1som1n4 @FdR__85 Infatti Ibanez è stato dichiarato un errore da Gasperini stesso. Muriel prima di Bergamo… - Nibbionero : Eppure ero convinto che Giorgetti lo avrebbe fatto fare a Potenza, Bari o Palermo. Tagliatevi le mani piuttosto che… -