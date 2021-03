Pa | mea culpa di Brunetta | “Senza capitale umano qualificato Ue non ci dà i soldi Durante il governo Berlusconi abbiamo solo tagliato”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Il sistema di accesso e di reclutamento va cambiato subito, nei prossimi due-tre mesi, o idel Recovery non li prendiamo”. Parola di Renato, titolare della Pubblica amministrazione dopo aver ricoperto lo stesso ruolo tra 2008 e 2011 conpremier. Audito dalle commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato sulle linee programmatiche e l’uso delle risorse Ue, l’economista di Forza Italia ha fatto ammenda: “Io ho già fatto il ministro e all’epoca eravamo impegnati a tagliare, a bloccare il turnover, la contrattazione di secondo livello e la formazione. Cose all’epoca necessarie a causa della crisi, ma mea“. Ora però il tempo per invertire la rotta è pochissimo e “non c’è il tempo” per “una grande riforma della Pa”. Eppure si deve “cambiare rapidamente altrimenti il sistema ...

NicolaPorro : Una lettera inquietante inviata al Corriere Fiorentino. Guardate a che punto ci siamo ridotti con la psicosi da cor… - ilriformista : Il 'mea culpa' di Claudio Fava sullo schiacciamento della sinistra sulla magistratura, 'considerata sempre infallib… - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini scopre il disastro lombardo. Ma scarica la colpa sui tecnici. Il mea culpa del Capitano assolve la giunta Fon… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini scopre il disastro lombardo. Ma scarica la colpa sui tecnici. Il mea culpa del Capitano assolve la giunta Fon… - pixel_di : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini scopre il disastro lombardo. Ma scarica la colpa sui tecnici. Il mea culpa del Capitano assolve la giunta Fon… -

Ultime Notizie dalla rete : mea culpa

Il Tirreno

Il vincitore del Premio della Critica si era lasciato andare a critiche graffianti contro Renga ed Ermal Meta Dopo la bufera che l'ha travolto negli ultimi giorni, Willie Peyote ha fattoe si è scusato con i colleghi Renga ed Ermal Meta. Il vincitore del Premio della Critica per 'Mai dire mai' si era lasciato andare a critiche pungenti nel corso di una diretta su Twitch. 'So ...L'ammissione arriva direttamente dal segretario federale in persona: è Matteo Salvini ieri, a margine della sua visita alla sede del Telefono Donna all'ospedale Niguarda di Milano, a constatare che in ...È un'ammissione di colpa quella fatta dall'Organizzazione mondiale della sanità riguardo la gestione del virus H1N1. Il virologo Keiji Fukuda dell'Oms ha dichiarato che il sistema di gestione dell'Org ..."Non credo a un sentimento di pentimento da parte di Benno". Madé Neumair, in una lettera inviata dal suo avvocato Carl Bertacchi, rompe la consegna del silenzio che si era data da quando, il 4 gennai ...