Orari test invernali F1, la programmazione SKY (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo due mesi e mezzo di attesa ci prepariamo finalmente alla ripresa della Formula 1. Questo fine settimana sul Circuito di Shakir tutti i team prenderanno parte ai test ufficiali pre-stagionali. Scopri tutti gli Orari dei test invernali della stagione di F1 2021, trasmessi in diretta su SKY come in occasione della passa stagione, per scoprire come si disporranno le forze in campo in attesa del primo gran premio della stagione, che verrà disputato sempre in Bahrain nel weekend dal 26 al 28 marzo. Orari test invernali F1, copriamo il circuito di Shakir Visto che la pandemia di COVID 19 continua a limitare i trasporti ed i contatti, quest’anno i test non si disputeranno in Spagna, come accaduto nelle precedenti stagioni, ma in Bahrain, sede del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo due mesi e mezzo di attesa ci prepariamo finalmente alla ripresa della Formula 1. Questo fine settimana sul Circuito di Shakir tutti i team prenderanno parte aiufficiali pre-stagionali. Scopri tutti glideidella stagione di F1 2021, trasmessi in diretta su SKY come in occasione della passa stagione, per scoprire come si disporranno le forze in campo in attesa del primo gran premio della stagione, che verrà disputato sempre in Bahrain nel weekend dal 26 al 28 marzo.F1, copriamo il circuito di Shakir Visto che la pandemia di COVID 19 continua a limitare i trasporti ed i contatti, quest’anno inon si disputeranno in Spagna, come accaduto nelle precedenti stagioni, ma in Bahrain, sede del ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Tutti gli orari e come seguire gli ultimi 3 giorni di #QatarTest con @SkySport #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - gponedotcom : Test Qatar MotoGP Losail: gli orari e il programma completo: Date, programma e orari: ecco tutto quello che c'è da… - infoitsport : MotoGP 2021, Test Qatar-2: orari e programma ‘box to box’ - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Tutti gli orari e come seguire gli ultimi 3 giorni di #QatarTest con @SkySport #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https… - Vanganel : RT @SkySportMotoGP: ?? Tutti gli orari e come seguire gli ultimi 3 giorni di #QatarTest con @SkySport #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https… -