"Ora il virus corre veloce..." Lombardia verso zona rossa (Di martedì 9 marzo 2021) Valentina Dardari Il rischio che la regione vada in zona rossa da lunedì prossimo c'è. Fontana sulle scuole: "Non escludo chiusura anche settimana prossima" La Lombardia potrebbe entrare in zona rossa da lunedì prossimo, 15 marzo. Lo sapremo solo venerdì. Al momento la regione si trova colorata in arancione rinforzato dopo la decisione presa dal governatore della Lombardia Attilio Fontana lo scorso giovedì per cercare di salvarla in extremis ed evitare così il rosso. Il prossimo monitoraggio, atteso per venerdì 12 marzo potrebbe mostrare dei dati in miglioramento grazie alle restrizioni in vigore da una settimana. Sono diversi i fattori che porteranno alla decisione finale del ministero della Salute. Vediamo quali. L'incidenza Come stabilito dal governo, la soglia di ...

