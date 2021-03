Omicidio Cerciello | famiglia chiede provvisionale di un milione euro**

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Unaper un totale di undi euro è stata chiesta dai legali della vedova e delladel vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. La richiesta è stata depositata dagli avvocati Franco Coppi, Ester Molinaro e Massimo Ferrandino che rappresentano il fratello, la sorella, la madre e la vedova del vicebrigadiere nel processo che vede imputati i due americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder.Centocinquantamila euro è invece lachiesta dall’avvocato Roberto Borgogno, legale di Andrea Varriale, il collega di MarioRega che era in servizio con lui la notte del delitto. Per la posizione di Sergio Brugiatelli l’avvocato Andrea Volpini ha chiesto ...

... legale di Rosa Maria Esilio vedova di MarioRega, durante il suo intervento nel processo che vede imputati i due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l'del ...PER APPROFONDIRE LEGGI QUI > Novara, ergastolo per madre ed ex fidanzato dopo aver ucciso il piccolo Leonardo, l'Accusa chiede l'ergastolo per gli imputati Per l'del ...Il delitto di Mario Cerciello e' stato spietato e crudele. Lui era un carabiniere che operava con delicatezza ed e' stato ucciso ...Roma, 9 mar. (LaPresse) - Il delitto Cerciello e’ stato spietato e crudele. Quello tra Mario e sua moglie era un amore viscerale ma le mani insaguinate di ...