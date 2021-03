Omicidio Bolzano, sorella di Benno Neumair: “Sapevo da subito che era stato lui” (Di martedì 9 marzo 2021) “La confessione di Benno non è un traguardo. In questo momento per me rappresenta semplicemente un’ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro percorso in quello che fino a ieri vedevo davanti a me come un processo puramente indiziario”. Sono le prime parole di Madè Neumair, la sorella di Benno Neumair, dopo la confessione resa da suo fratello ai magistrati. E stato lui a uccidere e a disfarsi del corpo dei genitori. “Il fatto che Benno abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma il mio papà la sera del 4 gennaio – spiega la sorella del giovane personal trainer in carcere per aver ucciso Peter Neumair e Laura Perselli – per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 5 gennaio, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) “La confessione dinon è un traguardo. In questo momento per me rappresenta semplicemente un’ulteriore svolta che forse faciliterà il nostro percorso in quello che fino a ieri vedevo davanti a me come un processo puramente indiziario”. Sono le prime parole di Madè, ladi, dopo la confessione resa da suo fratello ai magistrati. Elui a uccidere e a disfarsi del corpo dei genitori. “Il fatto cheabbia ucciso a sangue freddo la mia mamma il mio papà la sera del 4 gennaio – spiega ladel giovane personal trainer in carcere per aver ucciso Petere Laura Perselli – per me èviolentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 5 gennaio, ...

