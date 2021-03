Olimpiadi Tokyo, stampa giapponese: “Giochi senza spettatori stranieri” (Di martedì 9 marzo 2021) Il governo giapponese avrebbe deciso di escludere gli spettatori stranieri dalla partecipazione alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo per contenere un’ulteriore nuova diffusione del Covid. Lo riporta la stampa giapponese. L’esecutivo e il comitato organizzatore dei Giochi estivi terranno una riunione a distanza con il Comitato olimpico internazionale alla fine di marzo per ratificare questa decisione. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 9 marzo 2021) Il governoavrebbe deciso di escludere glidalla partecipazione allee alle Paralimpiadi diper contenere un’ulteriore nuova diffusione del Covid. Lo riporta la. L’esecutivo e il comitato organizzatore deiestivi terranno una riunione a distanza con il Comitato olimpico internazionale alla fine di marzo per ratificare questa decisione. Funweek.

