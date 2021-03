Olimpiadi 2021: a Tokyo si va verso la cerimonia delle torcia senza spettatori (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la fine dello stato di emergenza deciso a causa del Covid, e stabilito per il 21 marzo, il Giappone prevede di introdurre un limite di 2.000 ingressi giornalieri tra i viaggiatori stranieri, in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Lo anticipa il giornale online Nikkei, che cita fonti a conoscenza del dossier, spiegando che il numero include anche i cittadini giapponesi di ritorno nel Paese. Attualmente il Giappone ha sospeso i visti di entrata ai turisti provenienti dall’estero e non consente l’ingresso agli atleti stranieri e il loro staff, a causa dell’aumento dei casi legati alle varianti di coronavirus. Il giornale stima in circa 70mila le persone che dovrebbero recarsi in Giappone durante i Giochi estivi, tra i partecipanti alla competizione, gli allenatori e il personale al seguito, oltre ai rappresentanti dei media. L’inizio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la fine dello stato di emergenza deciso a causa del Covid, e stabilito per il 21 marzo, il Giappone prevede di introdurre un limite di 2.000 ingressi giornalieri tra i viaggiatori stranieri, in vistadi. Lo anticipa il giornale online Nikkei, che cita fonti a conoscenza del dossier, spiegando che il numero include anche i cittadini giapponesi di ritorno nel Paese. Attualmente il Giappone ha sospeso i visti di entrata ai turisti provenienti dall’estero e non consente l’ingresso agli atleti stranieri e il loro staff, a causa dell’aumento dei casi legati alle varianti di coronavirus. Il giornale stima in circa 70mila le persone che dovrebbero recarsi in Giappone durante i Giochi estivi, tra i partecipanti alla competizione, gli allenatori e il personale al seguito, oltre ai rappresentanti dei media. L’inizio ...

