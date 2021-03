Oggi è un altro giorno, Serena Bortone raccoglie lo sfogo di Dodi Battaglia per il mancato omaggio a Stefano D’Orazio e dice “La Rai è …”, il popolo del web applaude alla Bortone (Di martedì 9 marzo 2021) Serena Bortone conduce, dal lunedì al venerdì su Rai 1 “Oggi è un altro giorno” una trasmissione che, per quanto molto seguita e amata, ha stentato un po’ a decollare. Ma Serena Bortone piace tantissimo e il pubblico da casa, giorno dopo giorno si sta affezionando molto al programma e sta diventando molto fedele all’appuntamento con la Bortone. I Pooh amareggiati per il mancato omaggio durante il festival di Sanremo al loro amico fraterno Stefano D’Orazio I Pooh, ognuno in momenti diversi, si sono detti molto amareggiati, anche se in verità c’è chi ha usato parole anche più pesanti peer giudicare ... Leggi su baritalianews (Di martedì 9 marzo 2021)conduce, dal lunedì al venerdì su Rai 1 “è un” una trasmissione che, per quanto molto seguita e amata, ha stentato un po’ a decollare. Mapiace tantissimo e il pubblico da casa,doposi sta affezionando molto al programma e sta diventando molto fedele all’appuntamento con la. I Pooh amareggiati per ildurante il festival di Sanremo al loro amico fraternoI Pooh, ognuno in momenti diversi, si sono detti molto amareggiati, anche se in verità c’è chi ha usato parole anche più pesanti peer giudicare ...

Advertising

noemiofficial : 6 lettere che non dicono mai abbastanza GRAZIE ???? A voi che mi supportate da sempre. A chi crede nella musica. A… - you_trend : ?? Per tutto il mese di febbraio la #Lombardia è stata in zona gialla. Se però con i dati aggiornati oggi ricalcolas… - carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di: - #Khashoggi - il manuale degli attivisti di Hong Kong - My… - Astrid71042387 : RT @GuidoCrosetto: La simpatica @DadoneFabiana, ex Ministro della Funzione Pubblica, ora Ministro della gioventù, quando era alla funzione… - labenny_33 : RT @EdComunita: In un periodo in cui il timore dell'altro è determinato dal grado di pericolosità del contagio, in cui masse di persone che… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Mario Fabbroni Centomila morti. Un numero difficile da immaginare quando, esattamente Ma chi poteva capire che sarebbe accaduto davvero? Uno dopo l'altro, centomila corpi viventi sono ... Oggi i numeri della pandemia sembra spaventino di meno, dovrebbe essere esattamente il contrario. ...

Parigi taglia la metà dei posti auto nelle strade Un altro colpo per gli automobilisti parigini. Il comune vuole eliminare 70 mila posti per la sosta delle auto nelle strade a vantaggio dei parcheggi sotterranei che dovranno abbassare le tariffe. In ...

Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone tanti ospiti: tra questi Dodi Battaglia e Dalila Di Lazzaro Corriere dell'Umbria Il Pd cerca un segretario vero. Ma è impasse Dubbi sull’ipotesi di un traghettatore, spuntano i nomi di Provenzano in tandem con Pinotti. Pressing su Letta che però rifiuta ...

Conte si legga Mark Twain Oggi, 9 marzo, l’Inter compie gli anni. 113, per la precisione. La Beneamata venne fondata in un giorno di fine inverno del 2008. Portate pure la torta ad Antonio Conte: la vittoria sull’Atalanta cons ...

Ma chi poteva capire che sarebbe accaduto davvero? Uno dopo l', centomila corpi viventi sono ...i numeri della pandemia sembra spaventino di meno, dovrebbe essere esattamente il contrario. ...Uncolpo per gli automobilisti parigini. Il comune vuole eliminare 70 mila posti per la sosta delle auto nelle strade a vantaggio dei parcheggi sotterranei che dovranno abbassare le tariffe. In ...Dubbi sull’ipotesi di un traghettatore, spuntano i nomi di Provenzano in tandem con Pinotti. Pressing su Letta che però rifiuta ...Oggi, 9 marzo, l’Inter compie gli anni. 113, per la precisione. La Beneamata venne fondata in un giorno di fine inverno del 2008. Portate pure la torta ad Antonio Conte: la vittoria sull’Atalanta cons ...