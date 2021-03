Oggi è un altro giorno, Casalino: «Nel Pd cancri da estirpare». I dem: «Vertici Rai ne rispondano» (Di martedì 9 marzo 2021) Rocco Casalino, Oggi è un altro giorno Nel Pd “ci sono dei cancri che vanno estirpati“. L’ennesima ospitata televisiva di Rocco Casalino – peregrinante nelle varie trasmissioni per promuovere il suo libro – porta con sé una scia di polemiche. Ed uno strascico politico. Durante l’odierna intervista a Oggi è un altro giorno, su Rai1, l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha utilizzato una dura espressione per indicare una parte dei dem, facendo infuriare la compagine in questione. “Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati“ aveva affermato Casalino nella conversazione con Serena Bortone, la quale subito aveva mostrato un ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 marzo 2021) Roccoè unNel Pd “ci sono deiche vanno estirpati“. L’ennesima ospitata televisiva di Rocco– peregrinante nelle varie trasmissioni per promuovere il suo libro – porta con sé una scia di polemiche. Ed uno strascico politico. Durante l’odierna intervista aè un, su Rai1, l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha utilizzato una dura espressione per indicare una parte dei dem, facendo infuriare la compagine in questione. “Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono deiche vanno estirpati“ aveva affermatonella conversazione con Serena Bortone, la quale subito aveva mostrato un ...

