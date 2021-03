Ocse | taglia a +4 | 1% stima pil Italia 2021 | rialza 2022 a +4%

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - L'rivede lasul pilno nel biennio-22. Secondo l'Interim Outlook, dopo aver segnato -8,9% nel 2020, il Pil è visto in salita del 4,1% nelcon una revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di dicembre. Ma l'Organizzazione aggiorna anche - questa volta al rialzo - la previsione per ilcon un Pil che si assesterà a + 4% (0,8 punti in più rispetto allaprecedente).