Nuovo Dpcm Marzo 2021 | regole per matrimoni | battesimi e funerali in zona rossa | arancione e gialla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 marzo 2021) Ilè entrato in vigore il 6scorso e – salvo modifiche – sarà valido fino al 6 aprile (Pasqua compresa). In realtà, in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di ulteriori misure per arginare la diffusione del virus e delle sue varianti: tra le ipotesi il lockdown nel weekend in tutta Italia, un po’ come era successo a Natale quando il Paese si era trovato tutto in una mega. Con attività chiuse e spostamenti limitati. Ma ilDraghi cosa ha stabilito pere feste civili? Cerchiamo di fare chiarezza. Leggi anche:, Draghi: ‘Un anno fa tutta Italia in...