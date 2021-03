Nuovo Dpcm in arrivo | le ipotesi sul tavolo | dal lockdown nazionale al weekend in zona rossa

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 marzo 2021) Con ilinsi torna a parlare di diverse strategie per il contenimento dell'epidemia Covid: le opzioni sulsono diverse, si va dalle singole zone rosse locali a un'ditotale come a marzo dell'anno scorso. Un riferimento in merito lo ha fatto lo stesso premier Mario Draghi accennando alla «grande» del 2020 e spiegando che l'Italia fronteggia «un'ermergenza analoga». In seguito almonitoraggio del tasso di contagio, la maggior parte delle Regioni finirà in fasciae arancione e dunque scatteranno le misure più restrittive che comportano la chiusura dei ristoranti anche a pranzo, inarancione, e dei negozi, in quella ...