Nuovi servizi digitali in tempo di emergenza: la Regione Marche presenta DigiPalm (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA – È l’ultima nata in “casa Regione Marche”. Si chiama DigiPalm. Va ad aggiungersi ai circa 630 applicativi software e 65 tra sistemi informativi, innovazioni digitali e progetti condivisi che animano le strategie e le azioni dell’Agenda digitale delle Marche, per far fronte alle emergenze in atto, a partire dal Covid e dalla ricostruzione post terremoto. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ANCONA – È l’ultima nata in “casa Regione Marche”. Si chiama DigiPalm. Va ad aggiungersi ai circa 630 applicativi software e 65 tra sistemi informativi, innovazioni digitali e progetti condivisi che animano le strategie e le azioni dell’Agenda digitale delle Marche, per far fronte alle emergenze in atto, a partire dal Covid e dalla ricostruzione post terremoto.

Advertising

AigetEnergia : Occorre evitare che in assenza di regole concorrenziali precise si creino nuovi monopoli e posizioni dominanti. Fin… - Trmtv : Matera, attivati nuovi servizi digitali, da oggi più facile accedere al Comune tramite prenotazione online - AigetEnergia : Chiave per futuro settore è la concorrenza. Se ci sarà concorrenza nasceranno nuove imprese, servizi e posti di lav… - PicenoTime : Regione Marche, presentati nuovi servizi digitali in tempo di emergenza Covid - viciocort : RT @francyungaro: Rete #5G: ad oggi nel mondo ci sono #220milioni di #abbonamenti e si è andato formando un #mercato dei #servizi che entro… -