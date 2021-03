Nuova fuga di migranti a Pozzallo. L’ira del sindaco: «Non è dato sapere se siano positivi» (Di martedì 9 marzo 2021) Preoccupazione a Pozzallo per la fuga dall’hotspot di sette migranti. Come riferito dal sindaco, Roberto Ammatuna, infatti, non è noto se i migranti siano positivi al Covid. Si tratta dell’ennesima fuga dal centro di prima identificazione del Ragusano. L’ultima era avvenuta solo pochi giorni fa. Le continue fughe dall’hotspot di Pozzallo «La fuga di questa notte, fa seguito ad un’altra fuga di qualche giorno fa di altri immigrati», ha spiegato il primo cittadino in un post sulla pagina Facebook del Comune. «Nelle prossime ore è necessario capire che cosa sia successo», vi si legge ancora. Ammatuna, infatti, ha chiarito di aver appreso della fuga da «notizie di stampa». «Non è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Preoccupazione aper ladall’hotspot di sette. Come riferito dal, Roberto Ammatuna, infatti, non è noto se ial Covid. Si tratta dell’ennesimadal centro di prima identificazione del Ragusano. L’ultima era avvenuta solo pochi giorni fa. Le continue fughe dall’hotspot di«Ladi questa notte, fa seguito ad un’altradi qualche giorno fa di altri immigrati», ha spiegato il primo cittadino in un post sulla pagina Facebook del Comune. «Nelle prossime ore è necessario capire che cosa sia successo», vi si legge ancora. Ammatuna, infatti, ha chiarito di aver appreso dellada «notizie di stampa». «Non è ...

