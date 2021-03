"Non stava zitto e allora ho preso la corda" La confessione choc di Benno (Di martedì 9 marzo 2021) Rosa Scognamiglio La confessione di Benno è avvenuta nel corso di due interrogatori: "Ho ucciso prima papà e poi mamma. Poi ho buttato i corpi nel fiume" "Mi aveva rimproverato perché non avevo portato fuori il cane. Ho visto la corda e glielo ho stretta alla gola, volevo solo farlo stare zitto". Dichiarazioni agghiaccianti, da far accapponare la pelle. Sono i dettagli che emergono dal racconto di Benno Neumair, reo confesso del duplice omicidio dei genitori a più di due mesi dall'inizio del Giallo di Bolzano. Un giallo che, in realtà, si sarebbe risolto - almeno in parte - lo scorso 6 febbraio, in occasione del ritrovamento del cadavere di Laura Perselli nell'Adige. È in quella circostanza che il trentenne avrebbe deciso di vuotare il sacco: "Li ho uccisi io. Prima papà e poi mamma", ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Ladiè avvenuta nel corso di due interrogatori: "Ho ucciso prima papà e poi mamma. Poi ho buttato i corpi nel fiume" "Mi aveva rimproverato perché non avevo portato fuori il cane. Ho visto lae glielo ho stretta alla gola, volevo solo farlo stare". Dichiarazioni agghiaccianti, da far accapponare la pelle. Sono i dettagli che emergono dal racconto diNeumair, reo confesso del duplice omicidio dei genitori a più di due mesi dall'inizio del Giallo di Bolzano. Un giallo che, in realtà, si sarebbe risolto - almeno in parte - lo scorso 6 febbraio, in occasione del ritrovamento del cadavere di Laura Perselli nell'Adige. È in quella circostanza che il trentenne avrebbe deciso di vuotare il sacco: "Li ho uccisi io. Prima papà e poi mamma", ...

