“Non ci posso credere”. Strani rumori, poi i sospetti. Solleva lo specchio del bagno e scopre cosa c’era là dietro (Di martedì 9 marzo 2021) Una storia che sembra uscita a una pagina di un film horror. Tutto era iniziato pochi mesi fa quando Samantha nota per la prima volta una corrente d’aria fredda nel suo bagno, abbastanza forte da soffiarle ciuffi di capelli. Come in Parasite e Candyman, due film degli anni 90 diventatati ormai culto tra i fan del genere horror e thriller. Così ha deciso di indagare scegliendo di ignorare le lezioni di qualsiasi buon film dell’orrore ed esplorare ulteriormente. Filmati andati in onda sui social, ora già virali, nelle quali analizza tutti gli angolo della casa, fino ad arrivare allo specchio che sembra la fonte delle correnti di aria fredda. “Tenevo i termosifoni accesi eppure gelavo”, spiega in uno dei tanti video. dietro lo specchio però ecco la sorpresa. Una sorpresa talmente grande da essere stravagante anche per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Una storia che sembra uscita a una pagina di un film horror. Tutto era iniziato pochi mesi fa quando Samantha nota per la prima volta una corrente d’aria fredda nel suo, abbastanza forte da soffiarle ciuffi di capelli. Come in Parasite e Candyman, due film degli anni 90 diventatati ormai culto tra i fan del genere horror e thriller. Così ha deciso di indagare scegliendo di ignorare le lezioni di qualsiasi buon film dell’orrore ed esplorare ulteriormente. Filmati andati in onda sui social, ora già virali, nelle quali analizza tutti gli angolo della casa, fino ad arrivare alloche sembra la fonte delle correnti di aria fredda. “Tenevo i termosifoni accesi eppure gelavo”, spiega in uno dei tanti video.loperò ecco la sorpresa. Una sorpresa talmente grande da essere stravagante anche per il ...

Advertising

IndianRegista : 'FINISCE QUI. UNA JUVE STREPITOSA, FA IL MIRACOLO. PASSA IL TURNO CON IL RE IL RE. C R 7. UNA GRANDISSIMA JUVE. FIN… - borghi_claudio : @GiaCa1975 Diciamo che se posso non parlo di cose che non conosco. Dopo un anno di dati moltiplicati per tutti i pa… - borghi_claudio : @dottordark @Cartabellotta Non posso perchè il procurato allarme è una notizia di pericolo artefatta che provoca un… - _witch__bitch : ma ultimi stories v@le e boms non posso cazzo spero che questi scemi non avvicinino mai più a Lauro - CMarziane : RT @AlbertoBagnai: Una poeta. Dante è un poeto. La madre di Simba una leona. L’articolo è stato scritto da un giornalisto? Io non ne posso… -