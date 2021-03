Nicolas Cage si è sposato di nuovo: il retroscena inedito sulla proposta di matrimonio (Di martedì 9 marzo 2021) L’attore americano Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta: la sua proposta di matrimonio è stata abbastanza insolita, scopriamo perchè. L’attore Nicolas Cage e l’insolita proposta di matrimonio (getty images)Quinto matrimonio per l’affascinante attore 57enne Nicolas Cage: si è sposato lo scorso 16 febbraio, nella città americana più famosa proprio per i matrimoni: la bellissima Las Vegas. L’attore e regista si è sposato già quattro volte in passato e l’ultima volta è stato solo due anni fa, nel 2019, quando Cage si era unito a Erika Koike. Quello però fu un matrimonio lampo: durò solo quattro giorni! Adesso ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 marzo 2021) L’attore americanosi èper la quinta volta: la suadiè stata abbastanza insolita, scopriamo perchè. L’attoree l’insolitadi(getty images)Quintoper l’affascinante attore 57enne: si èlo scorso 16 febbraio, nella città americana più famosa proprio per i matrimoni: la bellissima Las Vegas. L’attore e regista si ègià quattro volte in passato e l’ultima volta è stato solo due anni fa, nel 2019, quandosi era unito a Erika Koike. Quello però fu unlampo: durò solo quattro giorni! Adesso ...

