New York, da icona anti-Trump a despota paternalista: la parabola di Andrew Cuomo, affossato dai morti per Covid e dalle accuse di molestie (Di martedì 9 marzo 2021) La posizione di Andrew Cuomo si fa sempre più precaria. La leader democratica dello Stato di New York chiede le sue dimissioni da governatore. “Cuomo deve andarsene”, dice Andrea Stewart-Cousins, che guida la delegazione democratica all’Assemblea legislativa di Albany. Secondo Stewart-Cousins, Cuomo avrebbe creato “un ambiente di lavoro tossico” incompatibile con l’azione legislativa. Non ci penso proprio, è la risposta del governatore, che in una conferenza stampa convocata in tutta fretta domenica ricorda di essere stato eletto “dal popolo, non dai politici”. Fiaccato da accuse di molestie sessuali, e da un’indagine sulla gestione delle case di riposo durante la pandemia, Cuomo è però in serie difficoltà. Per la prima volta, dopo tre mandati da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) La posizione disi fa sempre più precaria. La leader democratica dello Stato di Newchiede le sue dimissioni da governatore. “deve andarsene”, dice Andrea Stewart-Cousins, che guida la delegazione democratica all’Assemblea legislativa di Albany. Secondo Stewart-Cousins,avrebbe creato “un ambiente di lavoro tossico” incompatibile con l’azione legislativa. Non ci penso proprio, è la risposta del governatore, che in una conferenza stampa convocata in tutta fretta domenica ricorda di essere stato eletto “dal popolo, non dai politici”. Fiaccato dadisessuali, e da un’indagine sulla gestione delle case di riposo durante la pandemia,è però in serie difficoltà. Per la prima volta, dopo tre mandati da ...

