“Nel Pd ci sono cancri da estirpare”. Bufera su Casalino (Di martedì 9 marzo 2021) "Ci sono alcune persone del Pd straordinarie come Zingaretti e Franceschini" ma "ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Pd, bisognerebbe estirpare questi cancri". L'uscita infelice è di Rocco Casalino, ospite della trasmissione di Raiuno 'Oggi è un altro giorno'. Il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte la tira fuori al termine di un'intervista quasi tutta incentrata sulla sua storia personale raccontata nel libro 'Il Portavoce' quando la conduttrice Serena Bortone gli chiede se il futuro del Movimento 5 stelle è nell'alleanza con il Pd. Ma si sa, Casalino è un buon stratega, ed è consapevole che quello che ha fatto non può mettere il "turbo" alla vendita del suo libro.Tuttavia, da buon ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 marzo 2021) "Cialcune persone del Pd straordinarie come Zingaretti e Franceschini" ma "cialcuni, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Pd, bisognerebbequesti". L'uscita infelice è di Rocco, ospite della trasmissione di Raiuno 'Oggi è un altro giorno'. Il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte la tira fuori al termine di un'intervista quasi tutta incentrata sulla sua storia personale raccontata nel libro 'Il Portavoce' quando la conduttrice Serena Bortone gli chiede se il futuro del Movimento 5 stelle è nell'alleanza con il Pd. Ma si sa,è un buon stratega, ed è consapevole che quello che ha fatto non può mettere il "turbo" alla vendita del suo libro.Tuttavia, da buon ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi #8marzo è la #giornatainternazionaledelladonna, occasione per ricordare che le sfide non sono ancora finite: l… - ladyonorato : Ricoveri ridotti ad 1/3 e crollo della mortalità nel distretto piemontese in cui sono partite le #curedomiciliari. - robersperanza : Una dottoressa ha individuato per prima il virus nel nostro Paese. Tre scienziate lo hanno sequenziato per la prima… - simowiththes : RT @moonshadow_369: Per pura casualità, mi sono imbattuta in questo video, nel quale Serkan racconta del modo in cui si sia innamorato di Ö… - Titty66Santa : RT @Alessan30852990: Ho iniziato ha tifare Juve nel 1985 ero un bambino che parlava poco e balbettava, ma la parola Juventus era quella che… -