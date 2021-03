"Nel Pd ci sono cancri da estirpare", bufera per le parole di Casalino (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - "cancri da estirpare". Rocco Casalino si riferisce con queste parole ad "alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico". parole pesanti, come fa notare la conduttrice della trasmissione di Rai1 "Oggi è un altro giorno", Serena Bortone, "anche per il rispetto che si deve ai malati", sottolinea. Il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte fa un passo indietro: "Hai ragione, ho usato una espressione sbagliata", ma le sue parole provocano la reazione del Partito. "Che Casalino vada in giro, e alla Rai, a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere dimissioni o prese di distanza, ma un minimo di rispetto sì", scrive Filippo Sensi. Molto più dure ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - "da". Rocco Casalino si riferisce con questead "alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico".pesanti, come fa notare la conduttrice della trasmissione di Rai1 "Oggi è un altro giorno", Serena Bortone, "anche per il rispetto che si deve ai malati", sottolinea. Il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte fa un passo indietro: "Hai ragione, ho usato una espressione sbagliata", ma le sueprovocano la reazione del Partito. "Che Casalino vada in giro, e alla Rai, a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere dimissioni o prese di distanza, ma un minimo di rispetto sì", scrive Filippo Sensi. Molto più dure ...

