Nasce FacciamoEco | squadra green del Parlamento

(Di martedì 9 marzo 2021) Alla Camera da oggi, per iniziativa di tre parlamentari (Rossella Muroni, l’ex ministro Lorenzo Fioramonti e Alessandro Fusacchia), c’è una nuova componente politica. Si chiama. E l’attenzione è tutta centrata sulle ultime tre lettere. Non solo perché sono il prefisso che tiene assieme il cuore del progetto europeo Next Generation Eu, il matrimonio tra economia ed ecologia. Ma perché l’obiettivo è moltiplicare la voce di chi finora ha avuto scarsa rappresentanza politica. “La transizione ecologica non può essere solo uno slogan. C’è un’intera generazione a cui sottraiamo futuro dilapidando risorse che le appartengono. Questa generazione si trova ora sospesa dal Covid che ha interrotto il ciclo scolastico producendo un deficit culturale e relazionale: per evitare che diventi una generazione interrotta occorre una risposta immediata”, ...