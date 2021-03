Napoli, senti Hamsik: “Ritorno in azzurro? Non chiuderò mai la porta. E’ la mia seconda casa” (Di martedì 9 marzo 2021) Inizia la nuova avventura di Marek Hamsik in Svezia.Dopo la fumata nera con lo Slovan Bratislava, l'ufficialità arrivata pochi giorni fa: Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Goteborg. L’ex capitano del Napoli ha firmato un contratto fino al 30 agosto 2021 tornando così in Europa dopo due anni in Cina. Presentato nelle scorse ore come nuovo giocatore del Göteborg, Marek Hamsik, si è soffermato inoltre sul suo rapporto con il Napoli e su un suo possibile Ritorno in Campania.“Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà”. Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Inizia la nuova avventura di Marekin Svezia.Dopo la fumata nera con lo Slovan Bratislava, l'ufficialità arrivata pochi giorni fa: Marekè un nuovo giocatore del Goteborg. L’ex capitano delha firmato un contratto fino al 30 agosto 2021 tornando così in Europa dopo due anni in Cina. Presentato nelle scorse ore come nuovo giocatore del Göteborg, Marek, si è soffermato inoltre sul suo rapporto con ile su un suo possibilein Campania.“Mai dire mai, nonmai laperché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà”.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Hamsik: 'Non chiudo la porta a un ritorno' Commenta per primo Marek Hamsik riparte dalla Svezia. E' di ieri la notizia dell'approdo al Goteborg. Oggi, durante la presentazione ufficiale, lo slovacco ha dichiarato: 'Ritorno a Napoli? Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso lì gran parte della carriera. Per me è un posto speciale, è la mia seconda casa e lo porto nel cuore. Ora però penso al Goteborg, poi ...

Insigne fondamentale, le critiche fanno ridere. Il Napoli rischia di perderlo, De Laurentiis medita la rivoluzione! Ma a quanto pare i rigori per il Napoli, che per altri sono sempre l'arma in più, se non sono evidentissimi non vengono mai fischiati. Torna un po' di sorriso, quindi, a Castel Volturno dopo i tre ...

Napoli, senti Hamsik: 'Non chiudo la porta a un ritorno' Calciomercato.com Napoli, agente Osimhen: “Ho sentito tante cose” Osimhen è tornato al gol dopo un lungo periodo di stop dovuto all'infortunio alla spalla e al contagio da Covid: le parole del suo agente ...

Napoli, ag. Osimhen: ‘Sempre presente, gli è successo di tutto e di più. Ora…’ Commenta per primo Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Marte dell’attaccante del Napoli, in gol contro il Bologna nell’ultimo turno: “Ho sentito tante cose nell’ultimo period ...

