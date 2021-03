Napoli, Insigne e la frase a Mario Rui: “Nun ce facimm fa gol” (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per piacere Mario, nun ce facimm fa gol”. Cosi’ che Lorenzo Insigne si rivolge a Mario Rui al momento della sostituzione nella partita contro il Bologna. “Non facciamoci fare gol”, detto a Mario Rui è la frase che sta girando sui social, postata dall’utente Gennaro Marino. Una frase che Insigne dice dopo aver segnato il gol del 3-1 e che e’ il suo ultimo atto in campo da capitano prima di uscire, una frase chiara alla squadra, per difendere il successo e continuare la corsa verso la qualificazione alla Champions League. Una determinazione fortissima quella di Insigne, espressa già dopo il 3-3 contro il Sassuolo con quella imprecazione di rabbia uscendo dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Per piacere, nun cefa gol”. Cosi’ che Lorenzosi rivolge aRui al momento della sostituzione nella partita contro il Bologna. “Non facciamoci fare gol”, detto aRui è lache sta girando sui social, postata dall’utente Gennaro Marino. Unachedice dopo aver segnato il gol del 3-1 e che e’ il suo ultimo atto in campo da capitano prima di uscire, unachiara alla squadra, per difendere il successo e continuare la corsa verso la qualificazione alla Champions League. Una determinazione fortissima quella di, espressa già dopo il 3-3 contro il Sassuolo con quella imprecazione di rabbia uscendo dal ...

Advertising

sscnapoli : In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenz… - CorSport : #Insigne furioso con il #Napoli: 'Squadra di m...' ?? - ZZiliani : Un gioiello di gol annullato in modo barbaro, un rigore netto subito rimosso ma alla fine (minuto 88) #Marini e… - anteprima24 : ** ##Napoli, Insigne e la frase a Mario Rui: 'Nun ce facimm fa gol' (VIDEO) ** - RaffaeleDeSa : #Napoli - Mandarini (CdS): '#Insigne per me è un leader! #Ghoulam non so se finga calma ma il suo equilibrio è incr… -