Napoli, Hirving Lozano potrebbe rientrare contro il Milan (Di martedì 9 marzo 2021) Il Napoli di Rino Gattuso è ritornato alla vittoria. Ora la squadra, nonostante continui in alcune pecche difensive, è tornata a convincere e la zona Champions League è sempre più vicina. In attesa della prossima gara contro il Milan, a Rino Gattuso non arrivano buone notizie sul lato infortuni, con Ghoulam che è stato costretto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Ildi Rino Gattuso è ritornato alla vittoria. Ora la squadra, nonostante continui in alcune pecche difensive, è tornata a convincere e la zona Champions League è sempre più vicina. In attesa della prossima garail, a Rino Gattuso non arrivano buone notizie sul lato infortuni, con Ghoulam che è stato costretto L'articolo

Advertising

calciotoday_it : ??Sirene spagnole per Hirving #Lozano, l'indiscrezione #Napoli #SerieA - sportli26181512 : Napoli, tre club su Lozano: Ci sono tre club su Hirving Lozano. Come scrivono in Spagna,... - anteprima24 : ** #Napoli, l'allenamento degli azzurri: intera seduta in gruppo per Osimhen ** - Papino63 : @Torrenapoli1 Molti di voi sono quelli che lo scorso anno davano del brocco a Hirving e maledivamo Ancelotti di ave… - RaffaeleDeSa : In tal caso, gli unici giocatori di movimento con più minuti di lui sarebbero: Danilo (2.142) Soriano (2.129) Joao… -