Napoli: effetti economici tragici post-Covid, il famoso Gran Bar Riviera è in fallimento (Di martedì 9 marzo 2021) E’ ufficiale: lo storico Gran Bar Riviera è in fallimento. A diffondere la notizia è stato “Il Mattino” che spiega come la voce sia stata lanciata tra gli imprenditori del settore. Fabio Chiosi e Francesco De Giovanni, rispettivamente l’assessore e presidente della Municipalità 1 spiegano: “C’è un curatore fallimentare che ha preso in carico la questione dello storico Bar Riviera. Quell’attività mancherà a tutti. Purtroppo il Covid, l’assenza di turisti che dura da ormai più di un anno e gli interminabili lavori della metropolitana hanno distrutto questa attività che tutti noi ricordiamo fin da quando eravamo bambini. È un duro colpo per la città. Il Bar Riviera non è certo l’unico ad aver chiuso in zona. Ristoranti, ma anche hotel e negozi di vendita al dettaglio non esistono più. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) E’ ufficiale: lo storicoBarè in. A diffondere la notizia è stato “Il Mattino” che spiega come la voce sia stata lanciata tra gli imprenditori del settore. Fabio Chiosi e Francesco De Giovanni, rispettivamente l’assessore e presidente della Municipalità 1 spiegano: “C’è un curatore fallimentare che ha preso in carico la questione dello storico Bar. Quell’attività mancherà a tutti. Purtroppo il, l’assenza di turisti che dura da ormai più di un anno e gli interminabili lavori della metropolitana hanno distrutto questa attività che tutti noi ricordiamo fin da quando eravamo bambini. È un duro colpo per la città. Il Barnon è certo l’unico ad aver chiuso in zona. Ristoranti, ma anche hotel e negozi di vendita al dettaglio non esistono più. La ...

ascochita : RT @KersevanRoberto: @jacopogiliberto @Legambiente Sulla centrale di sessa aurunca esiste uno studio scientifico SERIO portato avanti da un… - KersevanRoberto : @jacopogiliberto @Legambiente Sulla centrale di sessa aurunca esiste uno studio scientifico SERIO portato avanti da… - loof_78 : @DonDie_Sospeso @RafAuriemma @Inter Eh beh, come gioca il suo Napoli in effetti. - Bonner_one : @_RobertoErre Comunque un pò è vero. In effetti io già oggi seguo già squadre. Tifo Lazio e gufo roma, inter, juve,… - enbusy : @EspositoNa @rep_napoli Si in effetti presentare pagine bianche sarebbe peggio...anche perché scrivono solo di cont… -