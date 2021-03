Napoli, de Magistris: Le dimissioni di de Majo? L’ho saputo dai giornali. Normale ingratitutudine dei giovani (Di martedì 9 marzo 2021) “Ho appreso dagli organi di informazione delle dimissioni di Eleonora de Majo, ma io non mi pento della scelta di aver nominato Eleonora assessore alla cultura, una scelta, tra l’altro, anche criticata in città. Credo che Napoli rappresenti una importante esperienza innovativa e rivoluzionaria in termini di amministrazione e politica in Italia, con metà giunta di donne e di giovani, anche di giovani che provengono da esperienze non istituzionali”. Così in una nota il sindaco Luigi de Magistris che aggiunge: “Rifarei la stessa cosa; tra i giovani c’è chi ha colto e ha saputo ben utilizzare questa opportunità che nessun altro mai gli avrebbe potuto dare. Diversi sono cresciuti in termini di responsabilità, di maturità e di senso istituzionale. Ma va bene ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) “Ho appreso dagli organi di informazione delledi Eleonora de, ma io non mi pento della scelta di aver nominato Eleonora assessore alla cultura, una scelta, tra l’altro, anche criticata in città. Credo cherappresenti una importante esperienza innovativa e rivoluzionaria in termini di amministrazione e politica in Italia, con metà giunta di donne e di, anche diche provengono da esperienze non istituzionali”. Così in una nota il sindaco Luigi deche aggiunge: “Rifarei la stessa cosa; tra ic’è chi ha colto e haben utilizzare questa opportunità che nessun altro mai gli avrebbe potuto dare. Diversi sono cresciuti in termini di responsabilità, di maturità e di senso istituzionale. Ma va bene ...

