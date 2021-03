Napoli | cresce l’ottimismo su Lozano | convocato con il Milan?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 marzo 2021), Hirvingpotrebbe far parte dei convocati di Gennaro Gattuso per la gara contro ildi domenica sera. La situazione Arrivano nuove conferme sul possibile rientro di Hirvingfra i convocati di Gennaro Gattuso per la gara contro ildi domenica sera. Come riporta Corriere dello Sport, le sue condizioni sono migliorate ma ogni decisione è rimandata ai test di metà settimana. L’attaccante messicano ha saltato per infortunio le ultime sei partite delfra tutte le competizioni. Leggi su Calcionews24.com