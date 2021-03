Muore a 27 anni per una rara forma di tumore: “I medici hanno sbagliato per 5 volte la diagnosi, tutte fatte solo per telefono” (Di martedì 9 marzo 2021) I medici hanno sbagliato per 5 volte la diagnosi e Latifah è morta di tumore a 27 anni. La giovane di Leicester, nel Regno Unito, aveva iniziato a soffrire di forti dolori alle gambe circa 7 mesi fa ma non era stata presa seriamente in considerazione dai medici che hanno azzardato una serie di diagnosi, tutte sbagliate, perdendo tempo prezioso per le sue cure. “Deve aver chiamato i medici 20 volte tra giugno e novembre dello scorso anno. La maggior parte delle volte non è nemmeno entrata in studio e le hanno fatto diagnosi per telefono“, ha dichiarato la madre a Metro.Uk spiegando che inizialmente alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Iper 5lae Latifah è morta dia 27. La giovane di Leicester, nel Regno Unito, aveva iniziato a soffrire di forti dolori alle gambe circa 7 mesi fa ma non era stata presa seriamente in considerazione daicheazzardato una serie disbagliate, perdendo tempo prezioso per le sue cure. “Deve aver chiamato i20tra giugno e novembre dello scorso anno. La maggior parte dellenon è nemmeno entrata in studio e lefattoper“, ha dichiarato la madre a Metro.Uk spiegando che inizialmente alla ...

