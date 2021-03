MotoGP | Test Losail | da domani si torna in pista per gli ultimi tre giorni di prove in vista del debutto iridato

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo duedi riposo, dai centauri dellasi apprestano a scendere nuovamente inper la seconda e ultima finestra deicollettivi pre-stagionali di preparazione indel Motomondiale 2021. Sarà una tre-molto intensa per i team della classe regina, con un totale di 21 ore a disposizione (7 per ciascuna giornata) per raccogliere dati e per effettuare le scelte definitive a poco più di due settimane di distanza dal primo weekend di gara della stagione, previsto dal 26 al 28 marzo sempre in Qatar. Fino a questo momento l’equilibrio ha regnato sovrano, con diverse case protagoniste nelle prime posizioni della graduatoria e nessun pilota capace di fare realmente la differenza in termini di giro secco o passo ...

Advertising

infoitsport : MotoGP | Test Qatar | Lorenzo ' bastona' Crutchlow dopo la caduta - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Test #Qatar Quartararo, velocità da leader. Ducati e Aprilia: orgoglio italiano - fmimolise : MotoGP 2021. Test Qatar, Day 2. Pecco Bagnaia: 'Il nuovo sistema di partenza farà la differenza': Il pilota torines… - FormulaPassion : #MotoGP | Il vicecampione del mondo ha chiuso al quarto posto la seconda giornata di test di Losail - sportli26181512 : MotoGP, test Losail (Qatar): calendario e orari degli ultimi tre giorni di prove: Da mercoledì 10 a venerdì 12 marz… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Test

Adesso ho un pacchetto migliorato ed è importante, perché laè un mondo dove per mantenere la tua posizione devi progredire. Siamo stati in grado in questodi rimanere a un livello simile ...... oppure se nella seconda parte deidella(che andranno in scena sempre sul circuito di Losail dal 10 al 12 marzo) il feeling con la moto 2021 sarà migliorato.Intervista esclusiva a Danilo Petrucci. Il ternano ha fatto il punto della situazione che si presta a vivere nel 2021 in sella alla KTM del team Tech3 dopo anni passati in Ducati. In questa chiacchera ...Valentino Rossi e Luca Marini insieme per la prima volta in MotoGP. Ma è mamma Stefania a supervisionare da Tavullia: "Controlla anche il live timing".