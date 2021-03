MotoGP | Honda | Marc Marquez nella lista provvisoria per Gran Premio del Qatar

(Di martedì 9 marzo 2021)sempre più vicino al ritorno in pista. L’otto volte campione del mondo è stato inclusodegli iscritti per il primo appuntamento della nuova stagione di, ildel2021. Lo stessopochi giorni fa aveva fatto il punto sul recupero dall’infortunio dello scorso luglio, dichiarando di sentirsi molto meglio e di sperare di essere a Doha per il round di apertura della stagione. Il talento spagnolo è stato, però, costretto a saltare i test pre-stagionali sul Circuito Internazionale di Losail. SportFace.

ROMA. – Ultimi tre giorni per affilare le armi, da domani a venerdì. Poi, domenica 28 marzo e sempre in Qatar, partirà il motomondiale 2021. Dal venerdì si riaccenderanno i motori di Moto3, Moto2 e M ...