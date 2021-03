Morto Carlos Alberto Matallanas, l’ennesimo ex calciatore ucciso dalla SLA: ricordiamo le vittime della infame malattia (Di martedì 9 marzo 2021) Si è spento nelle scorse ore Carlos Alberto Matallanas, ex calciatore spagnolo che da anni lottava contro la SLA. Come tantissimi ragazzini, Carlos Alberto Matallanas aveva cominciato a calcare i campi di calcio sin da piccolissimo, con il sogno di diventare un calciatore professionista e, magari, lottare per la conquista di una Liga. Il primo sogno lo aveva realizzato: Carlos ha giocato per 15 anni nelle leghe inferiori del calcio spagnolo, senza però riuscire a fare mai il salto nella massima serie iberica. Durante la sua ultima stagione calcistica, quella 2013/2014, Matallanas accusa i primi sintomi della Sclerosi Laterale Amiotrofica. In quel momento, però, non era a conoscenza del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 marzo 2021) Si è spento nelle scorse ore, exspagnolo che da anni lottava contro la SLA. Come tantissimi ragazzini,aveva cominciato a calcare i campi di calcio sin da piccolissimo, con il sogno di diventare unprofessionista e, magari, lottare per la conquista di una Liga. Il primo sogno lo aveva realizzato:ha giocato per 15 anni nelle leghe inferiori del calcio spagnolo, senza però riuscire a fare mai il salto nella massima serie iberica. Durante la sua ultima stagione calcistica, quella 2013/2014,accusa i primi sintomiSclerosi Laterale Amiotrofica. In quel momento, però, non era a conoscenza del ...

