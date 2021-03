Monster Hunter Rise in un nuovo trailer che ci mostra i fondamenti della caccia e il villaggio Kamura (Di martedì 9 marzo 2021) Capcom ha presentato un nuovo trailer per Monster Hunter Rise. In questo nuovo video i giocatori posso assistere ad una descrizione del gioco, dalle tattiche di caccia ai vari personaggi e servizi presenti nel villaggio Kamura. Oltre ai nuovi attacchi Wirebug e Palamute, Monster Hunter Rise si concentra su Rampage, un attacco di orde di mostri che deve essere respinto. I giocatori devono impostare le difese, incluse le torrette, e collaborare con i loro alleati per fermare l'avanzata dei mostri. Nel bel mezzo di questo, NPC come Hinoa e Minoto possono aiutare, anche se arriveranno anche mostri molto più duri per rendere le cose più difficili. Capcom ha anche annunciato che altri mostri ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Capcom ha presentato unper. In questovideo i giocatori posso assistere ad una descrizione del gioco, dalle tattiche diai vari personaggi e servizi presenti nel. Oltre ai nuovi attacchi Wirebug e Palamute,si concentra su Rampage, un attacco di orde di mostri che deve essere respinto. I giocatori devono impostare le difese, incluse le torrette, e collaborare con i loro alleati per fermare l'avanzata dei mostri. Nel bel mezzo di questo, NPC come Hinoa e Minoto possono aiutare, anche se arriveranno anche mostri molto più duri per rendere le cose più difficili. Capcom ha anche annunciato che altri mostri ...

