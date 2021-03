Monster Hunter Rise, guida introduttiva alle armi: spada lunga (Di martedì 9 marzo 2021) In questo episodio della guida alle armi di Monster Hunter Rise vi parleremo della spada lunga, una katana veloce e affidabile Con l’uscita di Monster Hunter: World, la popolarità degli storici giochi di caccia targati Capcom è aumentata a dismisura. L’approdo di un Monster Hunter su console fisse e PC ha permesso a tantissimi giocatori di avvicinarsi per la prima volta alla serie e, grazie all’ottima pubblicità fatta dal titolo, molti altri hanno intenzione di provare il nuovo Monster Hunter Rise in arrivo fra pochi giorni su Nintendo Switch. Per approcciarsi a un nuovo capitolo della serie però è necessario superare un grande ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 marzo 2021) In questo episodio delladivi parleremo della, una katana veloce e affidabile Con l’uscita di: World, la popolarità degli storici giochi di caccia targati Capcom è aumentata a dismisura. L’approdo di unsu console fisse e PC ha permesso a tantissimi giocatori di avvicinarsi per la prima volta alla serie e, grazie all’ottima pubblicità fatta dal titolo, molti altri hanno intenzione di provare il nuovoin arrivo fra pochi giorni su Nintendo Switch. Per approcciarsi a un nuovo capitolo della serie però è necessario superare un grande ...

Advertising

OfferteVGames : Di nuovo disponibili su #Multiplayer i preorder del bundle Limited Edition di Monster Hunter Rise con Amiibo e Cont… - GameIndustry_IT : Monster Hunter Rise - Chameleos e nuova Demo in arrivo - N3DSItalia : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriverà invece il 9 luglio su #NintendoSwitch. Pronti per questa epica avv… - N3DSItalia : MONSTER HUNTER RISE è in arrivo su #NintendoSwitch il prossimo 26 marzo. Scoprite di più nel trailer 'L'ultima sper… - N3DSItalia : In queste ore è andato in onda un #MonsterHunter Digital Event, ricco di informazioni su MONSTER HUNTER RISE e Mons… -