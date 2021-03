Mondo di Mezzo | pene ridotte nell' appello bis per Carminati e Buzzi

(Di martedì 9 marzo 2021) AGI - Diminuite le condanne nel processo dibis per il cosiddetto 'di': dieci anni di reclusione sono stati inflitti all'ex militante dei Nar Massimo Carminati (14 anni e 6 mesi la precedente condanna) e 12 anni e 10 mesi all'ex capo delle cooperative Salvatore Buzzi (18 anni e 4 mesi nel primo processo di). Il processo d'bis è stato disposto dalla Cassazione solo per la rideterminazione delleper venti imputati, a seguito della sentenza del 22 ottobre del 2019 che faceva definitivamente cadere il reato di mafia. Alla lettura del dispositivo della prima sezione penale della Corte d'era presente anche la sindaca Virginia Raggi. Tra lericalcolate ci sono quelle che riguardano, tra gli altri, ...

La sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Mafia Capitale è stato uno dei capitoli più bui della storia della nostra capitale: sono stati calpestati i diritti dei cittadini e questo è stato riconosciuto" ...