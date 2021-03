Misure anti - Covid, multati 12 giovani: senza mascherina, assembrati e fuori comune (Di martedì 9 marzo 2021) FANO - Dodici persone sono state sanzionate per avere disatteso le Misure anti Covid, due invece le denunce per droga. È in sintesi il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri in questi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 marzo 2021) FANO - Dodici persone sono state sanzionate per avere disatteso le, due invece le denunce per droga. È in sintesi il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri in questi ...

Advertising

virginiaraggi : Proseguono i controlli della @PLRomaCapitale in tutta la città per verificare il rispetto delle disposizioni anti c… - Capezzone : Su @atlanticomag @martinoloiacono chirurgico sulle sardine che straparlano di “missione storica” (??) - Viminale : Controlli del #7marzo sulle misure anti-#COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?99.466 persone, 1.979 san… - PaoloCaminiti1 : RT @noitre32: “Kurz deve andarsene”. Migliaia di persone in piazza a Vienn contro il Cancelliere e le misure anti-covid - tablerider : RT @maxdantoni: Uno studio che fa già discutere, sull'efficacia delle misure anti-Covid «non farmaceutiche»: a differenza delle misure meno… -