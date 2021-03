Misiani Pd | ' Zingaretti comprensibile L' Assemblea Nazionale può eleggere nuovo segretario'

Advertising

antoniomisiani : RT @La7tv: #omnibus Antonio Misiani commenta la scelta di Nicola #Zingaretti di dimettersi da segretario del #PD: 'L'assemblea del partito… - ADM_assdemxmi : RT @La7tv: #omnibus Antonio Misiani commenta la scelta di Nicola #Zingaretti di dimettersi da segretario del #PD: 'L'assemblea del partito… - La7tv : #omnibus Antonio Misiani commenta la scelta di Nicola #Zingaretti di dimettersi da segretario del #PD: 'L'assemblea… - CirianiCarlo : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] 'Credo che sia necessario non un congresso ordinario ma un congresso costituente. Questo è il punto da cui partire… - ilfoglio_it : [VIDEO] 'Credo che sia necessario non un congresso ordinario ma un congresso costituente. Questo è il punto da cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Misiani Zingaretti

La7

Il senatore Pd oggi a Omnibus: 'L'Assemblea nazionale può eleggere un segretario per evitare il voto in piena pandemia. Agli italiani interessa un partito che superi questa condizioni di ...Forse, ancor meno comprensibile la critica di Antonio, che il ministero dovrebbe conoscere ... A meno di non dover ammettere, sulla scorta della denuncia di Nicola, che quell'assenso ...Antonio Misiani commenta la scelta di Nicola Zingaretti di dimettersi da segretario del PD: "L'assemblea del partito può eleggere un nuovo segretario nel pieno delle sue funzioni" ...È passato un anno da quando i giallorossi ci chiusero in casa, promettendo che sarebbe andato tutto bene, che l’Italia fosse attrezzata e che i ...