Milenkovic | “Ho segnato al Parma e mi sono fatto gol contro al fantacalcio”

(Di martedì 9 marzo 2021) Nikolahagol al, ha festeggiato, e poi ha visto un compagno che festeggiava ancora più di lui: Dusan Vlahovic. Perchè Vlahovic aveva schieratonella sua formazione di, proprio. Insommas’èal. Perché nel gioco fantasy-manageriale lui non gioca per la sua stessa squadra, si è lasciato comprare da un altro. Lo ha raccontato lo stesso difensore della Fiorentina in una diretta della Fiorentina ripresa da SOS Fanta: “Gioco anch’io al, abbiamo una lega di squadra con giocatori e staff medico. Il primo ora è Christian, il nutrizionista. Io adessomesso ...

La compagine viola è andata in gol con Martinez Quarta ee nel finale ha beneficiato della sfortunata autorete di Iacoponi; il Parma, invece, hacon Kucka su rigore, con Kurtic e ...La statistica chiave L ultima volta che due centrali della Fiorentina avevanonella stessa ... smanacciando come peggio non può il pallone che finisce sul destro di. Serie A ...Nikola Milenkovic è andato in rete nell’ultimo Fiorentina-Parma. Un goal che ha aiutato i viola, ma che l’ha sfavorito al fantacalcio.Il difensore serbo ha parlato anche del suo rapporto con Vlahovic: “Quando è arrivato ho provato ad aiutarlo il più possibile. Tomovic ha fatto lo stesso con me all’inizio” Nikola Milenkovic, difensor ...