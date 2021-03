Milano, le parole di Patrizia prima di uccidere la figlia: “Scusa piccola, non posso lasciarti nelle sue mani” (Di martedì 9 marzo 2021) Una donna di 44 anni è stata arrestata con delle accuse gravissime: si indaga per omicidio. Poco prima del dramma, la telefonata al marito che parlava della figlia. Una scena terribile quella che si è presentata ai Carabinieri di Milano che in una casa di Cisiliano hanno trovato una donna ferita a coltellate e la figlia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 9 marzo 2021) Una donna di 44 anni è stata arrestata con delle accuse gravissime: si indaga per omicidio. Pocodel dramma, la telefonata al marito che parlava della. Una scena terribile quella che si è presentata ai Carabinieri diche in una casa di Cisiliano hanno trovato una donna ferita a coltellate e laL'articolo proviene da Leggilo.org.

