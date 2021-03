Milan, sei rossoneri in dubbio per lo United. Le ultime (Di martedì 9 marzo 2021) Sei giocatori potrebbero non partire con il resto della squadra per la trasferta europea del Milan a Manchester contro lo United Secondo quanto riportato da Sky Sport, continua il percorso di Tonali verso il recupero completo. Il centrocampista del Milan è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione di Pioli per la trasferta di Manchester contro lo United. Chi potrebbe invece dover rinunciare a partire con il resto della squadra sono Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu, tutti e tre alle prese con alcuni problemi fisici. Zero chance per Bennacer, Mandzukic e Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Sei giocatori potrebbero non partire con il resto della squadra per la trasferta europea dela Manchester contro loSecondo quanto riportato da Sky Sport, continua il percorso di Tonali verso il recupero completo. Il centrocampista delè tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione di Pioli per la trasferta di Manchester contro lo. Chi potrebbe invece dover rinunciare a partire con il resto della squadra sono Rebic, Theo Hernandez e Calhanoglu, tutti e tre alle prese con alcuni problemi fisici. Zero chance per Bennacer, Mandzukic e Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com

