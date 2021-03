Milan, rinnovo Kessié: i dettagli della possibile offerta (Di martedì 9 marzo 2021) Il Milan ha messo in agenda il prolungamento del contratto di Franck Kessié, al momento in scadenza nel 2022. I dettagli Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo in agenda il prolungamento del contratto di Franck Kessié, al momento in scadenza nel 2022. Si punta a un accordo fino al 2026 con ingaggio che sale da 2,2 a 3 milioni netti a stagione. Inoltre il suo cartellino è valutato intorno ai 50 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Ilha messo in agenda il prolungamento del contratto di Franck, al momento in scadenza nel 2022. ISecondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, ilha messo in agenda il prolungamento del contratto di Franck, al momento in scadenza nel 2022. Si punta a un accordo fino al 2026 con ingaggio che sale da 2,2 a 3 milioni netti a stagione. Inoltre il suo cartellino è valutato intorno ai 50 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

