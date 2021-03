Milan | rinnovo Ibrahimovic | lo scontro del 50% facilita la trattativa

Advertising

DiMarzio : Passi avanti per il rinnovo di #Calhanoglu col #Milan - ManuBaio : Blitz di #Calhanoglu a Casa Milan nel pomeriggio. Confermata la volontà reciproca di trovare una soluzione sul rinn… - BombeDiVlad : ?? Zlatan #Ibrahimovic vicino al rinnovo con il #Milan ?? Si cerca l'intesa economica per l'ingaggio #LBDV… - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport Pioli è il primo a tifare per il rinnovo di Ibrahimovic #Milan - TuttoMercatoWeb : La Gazzetta dello Sport: 'Milan, il rinnovo di Ibra è sempre più alla portata' -

Commenta per primo La scadenza del 30 giugno 2021 è sempre più vicina, ora ildeve accelerare per ildi Gianluigi Donnarumma. Una corsa contro il tempo ostacolata dai parametri economici imposti dall'agente Mino Raiola, che per il suo gioiello pretende un ...Secondo quanto rivelato dalla 'Gazzetta dello Sport', ilavrebbe intenzione di blindare ... trovando velocemente un accordo per undi contratto con relativo adeguamento dell'ingaggio per ...Donnarumma non riesce a trovare l'accordo con il Milan, la Juventus fiuta il colpo a parametro zero. Raiola e il ruolo del Psg dalla Francia.Questione di contratto "Resto al Milan? Vediamo. Dipende da Maldini, se lui vuole io ci sono" , questo il messaggio fatto recapitare da Zlatan al dirigente e bandiera del club di via Aldo Rossi. Lo ...